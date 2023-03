Unbekannter Jugendlicher tritt in Ichenhausen gegen ein Auto

In Ichenhausen hat ein Jugendlicher für mehrere hundert Euro Schaden an einem Auto gesorgt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Jugendliche haben am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr ein in der Gartenstraße in Ichenhausen stehendes Auto beschädigt. Laut Polizeibericht trat ein Jugendlicher mit dem Fuß gegen die hintere rechte Seite eines geparkten Pkws. Er sei in einer Gruppe mit mehreren Jugendlichen unterwegs gewesen. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter zusammen mit den anderen Personen. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Weder der Täter noch die anderen Beteiligten konnten ausfindig gemacht werden. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder den anderen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)