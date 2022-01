Unbekannter stiehlt Emblem eines VW

Der Besitzer hat seinen Wagen übers Wochenende in der Nähe des Schulmuseums in Ichenhausen geparkt. Als er zurückkommt, fehlt das VW-Logo.

Der Unbekannte muss das VW-Emblem zwischen dem 28. und 30. Januar gestohlen haben. In diesem Zeitraum hatte der Autobesitzer seinen silberfarbenen Wagen auf einem Parkplatz in der Nähe des Schulmuseums in Ichenhausen abgestellt. Als er am Sonntagabend zu seinem Fahrzeug zurückkam, habe er bemerkt, dass ein bislang unbekannter Täter das VW-Emblem an der Heckklappe herausgehebelt hatte, teilt die Polizei mit.

Durch das Heraushebeln wurde der Lack rund um das Emblem verkratzt. Es entstanden laut Polizei ein Sachschaden von 500 Euro und ein Entwendungsschaden von etwa 50 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, zu melden. (AZ)