Unbekannter trennt Benzinschlauch an Roller durch

Ein 16-Jähriger musste am Samstagabend feststellen, dass sich der Motor seines Kraftrads nicht starten lässt. Bei genauerer Betrachtung stellte er fest, dass der Benzinschlauch des Fahrzeugs offenbar mutwillig durchgeschnitten wurde. Das Fahrzeug war den ganzen Samstag über am Netto in der Friedenstraße in Ichenhausen abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)