Unfall bei Ichenhausen: Zwei Menschen werden schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen Ichenhausen und Waldstetten sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagabend bei Ichenhausen ereignet. Eine 65-jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen von der Kreisstraße GZ6 in Richtung Waldstetten einen Pickup übersehen, der aus Waldstetten kommend in Richtung Ichenhausen unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen in dessen Folge das Auto der Unfallverursacherin noch gegen einen Kleinwagen prallte, der in Richtung Waldstetten fuhr.

Unfall bei Ichenhausen: Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz

Die Unfallverursacherin wurde von Kräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Sie und ihr 86-jähriger Beifahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Nach Angaben der Polizeieinsatzzentrale schwebt der 86-jährige Mann in Lebensgefahr. Der Fahrer des Pickups wurde mittelschwer verletzt. An der Einsatzstelle landeten der Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg und Christoph 17 aus Kempten. Beide Schwerverletzten wurden in Kliniken geflogen.

Es waren die Feuerwehren Ichenhausen und Waldstetten im Einsatz, welche neben der Rettung der Personen die Strecke sperrten, ausgelaufene Betriebsstoffe auffingen, den Brandschutz sicherstellten und die sichere Landung der Rettungshubschrauber gewährleisteten. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen des BRK Jettingen und Günzburg und der Johanniter Unfallhilfe sowie einem Notarztfahrzeug des BRK Günzburg an der Unfallstelle. Der Einsatzleiter Rettungsdienst rückte aus dem Landkreis Neu-Ulm an. Eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg kümmerte sich um die Unfallaufnahme. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden.