Unfall in Ichenhausen: Hoher Schaden

Ein 79-Jähriger wollte am Freitag in Ichenhausen links abbiegen, übersah dabei allerdings ein anderes Fahrzeug. Ein Unfall konnte nicht mehr verhindert werden.

Ein 79-Jähriger fuhr am Freitagmittag mit einem Leichtfahrzeug die Günzburger Straße in Ichenhausen stadteinwärts. Als der Mann nach links in den Weiler Weg abbiegen wollte, übersah er laut Polizei das Auto einer 32-Jährigen, welches ihm auf der Günzburger Straße stadtauswärts entgegenkam.

Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Bei dem Unfall wurden die beiden Personen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Schaden in Höhe von 23.000 Euro. (AZ)