Ichenhausen

10:26 Uhr

Unfall in Ichenhausen: Junge Autofahrerin nimmt 75-Jähriger die Vorfahrt

Eine 37-Jährige kracht an einer Kreuzung in Ichenhausen in ein anderes Auto. Die Fahrerinnen haben Glück, die Autos müssen abgeschleppt werden.

An der Kreuzung Adolf-Kolping-Straße/Ettenbeurer Straße in Ichenhausen hat es am Freitag gegen 15 Uhr gekracht. Eine 29-jährige Frau wollte der Polizei zufolge die Ettenbeurer Straße, von der Adolf-Kolping-Straße kommend, in Richtung Friedenstraße überqueren. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Wagen einer 75-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, verletzt wurde keine der beiden Frauen. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die freiwillige Feuerwehr Ichenhausen wurde zur Absicherung der Unfallstelle hinzugezogen. (AZ)

Themen folgen