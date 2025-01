Unfall unter Drogeneinfluss gebaut

Gescheppert hat es am Montag gegen 12.30 Uhr in Ichenhausen. Laut Polizei fuhr ein 36-Jähriger hinter einer Autofahrerin auf der Kötzer Straße in Richtung Kötz. Als die Frau verkehrsbedingt anhielt, um nach links in den Zeiterweg einzubiegen, prallte der 36-Jährige mit seinem Wagen dagegen. Beide blieben unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim 36-Jährigen fest. Sie unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Sollte diese den Konsum von Betäubungsmitteln bestätigen, erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Genuss berauschender Mittel. (AZ)