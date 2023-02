Unfallflucht in Ichenhausen: Die Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwochnachmittag wurde ein Auto, das auf einem Parkplatz in Ichenhausen abgestellt war, massiv beschädigt. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

Der Fahrer eines schwarzen Peugeot, der sein Auto von Faschingsdienstag bis Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in der Annastraße in Ichenhausen abgestellt hatte, entdeckte an seinem Wagen einen Unfallschaden. Laut Polizeiangaben entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei in Günzburg schätzt den Schaden auf 3000 Euro

An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)