Unfallverursacher flüchtet von Parkplatz in Ichenhausen

In Ichenhausen ist am Samstag auf einem Parkplatz ein Auto von einem Unbekannten angefahren worden, der Unfallverursacher ist geflohen. Laut Polizei parkte der Geschädigte sein Auto, einen grauen VW, im Weiler Weg auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Gegen 12 Uhr beobachtete dieser, wie der Fahrer eines schwarzen Pkw, vermutlich der Marke Audi, vor seinem geparkten Auto rangierte und anschließend von dem Parkplatz wegfuhr. Anschließend stellte der Besitzer des VW an der vorderen Stoßstange einen frischen Unfallschaden fest, welcher vermutlich durch den Audi beim Rangieren verursacht worden war. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)