Vandalismus in Ichenhausen: Busfenster zerstört und Auto beschädigt

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum vom 30. August bis zum 12. September in Ichenhausen im Bereich der Alois-Probst-Straße alle Scheiben eines dort geparkten Busses eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, entstand hierbei ein Sachschaden in der Höhe von rund 20.000 Euro. Im Zeitraum vom Donnerstag auf Freitag wurde zudem in der Frühlingsstraße in Ichenhausen der linke Seitenspiegel eines geparkten Fiat Punto durch einen bislang unbekannten Täter abgetreten. Der entstandene Sachschaden wird hierbei auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

Ralf Gengnagel