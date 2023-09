Vater und Sohn fischten schwarz in der Günz

Ein Vater wollte mit seinem Sohn widerrechtlich Fische aus der Günz angeln. Jetzt kommen Konsequenzen auf sie zu.

Ein Mitglied des zuständigen Fischereivereins in Ichenhausen teilte der Polizeiinspektion Günzburg am Samstagabend gegen 19 Uhr zwei unberechtigte Fischer in Ichenhausen an der Günz mit. Die eingesetzten Beamten konnten laut Polizeibericht anschließend einen 39-jährigen Mann zusammen mit seinem 14-jährigen Sohn in der Nähe des örtlichen Freibades antreffen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass beide Personen ohne die erforderlichen Berechtigungen der Angeltätigkeit nachgingen. Das weitere Fischen wurde den angetroffenen Personen untersagt. Gegen die beiden Angler wurde ein Verfahren eingeleitet. (AZ)