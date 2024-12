Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Ein 15-jähriger Mopedfahrer war am Freitagmittag mit seiner 16-jährigen Mitfahrerin auf der Neuen Bahnhofstraße in Ichenhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er hierbei ein rechts am Fahrbahnrand geparktes Auto. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden und verletzten sich leicht. Am Moped sowie am Pkw entstanden Sachschäden von etwa 5000 Euro (AZ)

