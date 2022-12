Verursacherin und Opfer flüchten nach einem Unfall in Ichenhausen

Das erleben Polizeibeamte eher selten: Ein Verkehrsunfall, bei dem Verursacher und Opfer das Weite suchen. In Ichenhausen hat die Polizei beide ermittelt.

Verursachende und Geschädigter sind bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend in Ichenhausen ereignete, von der Unfallstelle geflüchtet. Dass das Opfer das Weite suchte, hatte wohl gute Gründe. Das hatte sich laut Polizei ereignet: Eine Autofahrerin wollte von der Hochwanger Straße mit ihrem Wagen in die B16 einbiegen und übersah dabei ein herannahendes Auto. Der Fahrer des vorfahrtsberechtigten Fahrzeuges wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Mit dem Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen eine Verkehrsinsel.

Ermittlungsverfahren gegen beide Beteiligte bei Unfall in Ichenhausen

Die Autofahrerin, die die Vorfahrt missachtet hatte, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, jedoch ebenso der Fahrer des vorfahrtsberechtigten Autos. Nach der Unfallaufnahme konnten die Polizeikräfte die beiden beteiligten Personen ermitteln. Beim mutmaßlichen Fahrer des vorfahrtsberechtigten Fahrzeuges ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen beide Personen leiteten die Beamten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. (AZ)