Vor dem Schloss in Ichenhausen ist Ballspielen nicht mehr erlaubt

Plus Weil sich immer wieder Ichenhauser über ballspielende Jugendliche beschwert haben, handelt die Stadt jetzt.

Seit einiger Zeit kommt es in Ichenhausen immer wieder zu Beschwerden über Jugendliche und Heranwachsende, die sich vor dem Schloss aufhalten und auf der Grünfläche südlich des Schulmuseums sowie auf der Straßenfläche Fußball spielen. Klagen wurden unter anderem aus dem nahegelegenen Café an die Stadt herangetragen. Das Thema landete jetzt auch im Stadtrat. Das Gremium sprach sich einstimmig dafür aus, den Ballspielenden einen Riegel vorzuschieben.

Wie Bürgermeister Robert Strobel in der letzten Stadtratssitzung des Jahres erklärte, hätten persönliche Gespräche zwischen den Gästen, den Café-Betreibern und den Heranwachsenden, auch der Stadtjugendpflegerin und der Bürgermeister nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung geführt. Um die jungen Leute davon abzuhalten, in diesen Bereichen mit Bällen zu spielen, blieben der Verwaltung jetzt nur zwei Möglichkeiten, teilte Strobel mit: Die Grünanlagensatzung müsste geändert und Verbotsschilder angebracht werden.