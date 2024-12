Vorfahrt genommen oder auf nasser Straße gerutscht?

Eine 52-Jährige ist am Montag gegen 6.45 Uhr auf der Aberthamer Straße mit ihrem Pkw in Richtung Ettenbeurer Straße gefahren. An der Einmündung hielt sie zunächst an. Zeitgleich wollte ein 23-Jähriger mit seinem Kraftrad von der Ettenbeurer Straße nach links in die Aberthamer Straße abbiegen. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften. So berichtet es die Polizei Günzburg in ihrem Bericht. Die Fahrzeuge berührten sich nicht, jedoch entstand am Kraftrad ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten ist laut den Beamten unklar, ob die 52-Jährige dem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm oder ob er auf der nassen Fahrbahn alleinbeteiligt stürzte. Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt zur Unfallursache. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

