Ichenhausen

14:11 Uhr

Vorfahrt missachtet: Unfall mit hohem Schaden in Ichenhausen

Artikel anhören Shape

Eine Autofahrerin steht in Ichenhausen mit ihrem Fahrzeug am Fahrbahnrand und will weiterfahren. Sie übersieht dabei einen anderen Verkehrsteilnehmer.

Eine Autofahrerin stand am Donnerstagmorgen am rechten Fahrbahnrand der Brandfeldstraße in Ichenhausen. Laut Polizeiangaben wollte die Frau wieder in den fließenden Verkehr einbiegen. Dabei übersah sie einen Autofahrer und missachtete die Vorfahrtsberechtigung des von hinten herannahenden Autos. Der Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)

Themen folgen