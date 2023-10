Warum die Leistungsschau in Ichenhausen auch 2024 ausfällt

Plus Zwölfmal war Ichenhausen Bühne für die Leistungsschau, auf der sich lokale Betriebe präsentierten. Seit 2019 fand sie nicht mehr statt. Das bleibt auch vorerst so.

Sie war ein Publikumsmagnet und ein "Highlight für Ichenhausen", wie es Bürgermeister Robert Strobel einmal ausdrückte. Gemeint ist die Leistungsschau, auf der sich im regelmäßigen Abstand von drei bis vier Jahren Handwerk und Mittelstand präsentierten und zu der Tausende Besucher strömten. Traditionell wurde die Messe von der örtlichen Wirtschaftsvereinigung (WVI) auf die Beine gestellt, zwölfmal war das der Fall. Zuletzt ging sie 2019 über die Bühne. Wann die Leistungsschau das nächste Mal veranstaltet wird, ist völlig offen. Der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, Martin Schmid, weiß nur eines: Im Mai 2024 wird es keine Leistungsschau geben. Den Vereinsmitgliedern hat er diese Entscheidung schriftlich mitgeteilt, wenn auch "schweren Herzens".

Seit 2022 steht Martin Schmid, der sich in Waldstetten mit seinem Unternehmen im Bereich Landwirtschaft und Maschinenbau einen Namen gemacht hat, an der Spitze der Wirtschaftsvereinigung. Er wurde damals Nachfolger von Franz E. Zenker, der 22 Jahre die Geschicke des Vereins gelenkt und acht Leistungsschauen organisiert hatte. Er hatte auch maßgeblich bei der vorerst letzten Leistungsschau im Mai 2019 mitgewirkt. Damals präsentierten sich 114 Aussteller, Vereine und Organisationen, mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher kamen zur Messe.