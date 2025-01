Warum ist die Kultdisco W3 schon wieder zu?

Die Freude der Fans war groß, als Anfang Oktober die Kultdisco W3 in Ichenhausen neu eröffnete. Nach vielen ruhigen Jahren sollte die Clubszene im Landkreis Günzburg endlich wieder aufleben. Dementsprechend herrschte am Startwochenende Andrang. Da maximal 600 Personen gleichzeitig eingelassen wurden, bildeten sich längere Warteschlangen. Auch an den darauffolgenden Öffnungstagen drängten die Gäste in den Wettenhauser Weg 3, Geschäftsführer Süleyman Özcakir war „ziemlich zufrieden“. Doch seit Kurzem ist die Discothek plötzlich wieder zu, auf dem Instagram-Kanal heißt es lediglich: „Unser Club bleibt vorübergehend geschlossen.“ Die Gerüchteküche brodelt, der Geschäftsführer teilt auf Anfrage Überraschendes mit.

