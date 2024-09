Was hinter der neuen Linksabbiegespur in Ichenhausen steckt

So mancher Autofahrer, der auf der B16 aus südlicher Richtung kommend nach Ichenhausen hineinfährt, wird sich am Ortseingang verwundert die Augen reiben oder den Kopf schütteln: Nagelneu ist nicht nur der Fahrbahnbelag, seit kurzem ist dort auch eine Linksabbiegespur eingezeichnet. Die führt derzeit aber ins Nichts oder nur ins grüne Gras. Warum es diese Spur gibt, dafür aber die Linksabbiegespur ins Birketle kürzer als vorher ist und keinen Linksabbieger-Pfeil mehr hat, erklärte Bürgermeister Robert Strobel auf der jüngsten Bürgerversammlung in Deubach. Ganz andere Sorgen um den Verkehr macht sich derweil ein Bewohner im 380-Einwohner-Stadtteil. An einer Stelle im Ort sieht er eine „saugefährliche Situation“.

