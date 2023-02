Wechsel in der Fachklinik: Dr. Hannelore Hösch wird die neue Chefärztin

Dr. Hannelore Hösch übernimmt die Abteilung Innere Medizin in der Fachklinik Ichenhausen. Die 63-Jährige ist dort keine Unbekannte.

Die Fachklinik Ichenhausen stellt ihre Fachabteilungen neu auf. Dr. Hannelore Hösch wird neue Chefärztin der Abteilung Innere Medizin/Rheumatologie/Geriatrie/Schlafmedizin. Dabei ist die Medizinerin keine Unbekannte, sie ist seit 30 Jahren als Oberärztin in der Fachklinik Ichenhausen tätig. Die vergangenen 13 Jahre war Hösch leitende Oberärztin. Der bisherige ärztliche Leiter Dr. Joachim Durner ist Ende des vergangenen Jahres in Ruhestand gegangen.

"Ich freue mich auf meine neue Position. Ich kenne die Fachklinik Ichenhausen wie meine Arztkittel-Tasche", sagt die 63-Jährige. Seit der Eröffnung der Fachklinik im Jahr 1993 arbeite sie hier als Oberärztin und habe die Abteilung zusammen mit ihrem Team aufgebaut. Als Chefärztin wolle sie diese weiter in ihrer Stellung als eine der Topadressen in der Region stärken. "Dies kann ich nur zusammen mit meinem Team schaffen", so Hösch.

Auch die Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen aus den zuweisenden Praxen und Kliniken ist für die Ärztin ein wesentliches Kriterium für die Versorgung in der Region. "Die optimale Behandlung von Patienten ist ohne eine enge fächerübergreifende Vernetzung nicht möglich", so die Fachärztin für Innere Medizin.

Fachklinik Ichenhausen hat sich bewusst für internen Schritt entschieden

Die 63-Jährige studierte Medizin an der Universität Ulm. Nach ihrem Studium arbeitete sie in einer internistischen Gemeinschaftspraxis in Pfullendorf und mehrere Jahre im Kreiskrankenhaus Ichenhausen/Krumbach. 1993 wechselte die damals 33-jährige Internistin an die Fachklinik Ichenhausen und bildete sich über die Jahre unter anderem in den Fachbereichen Rheumatologie, Geriatrie und Schlafmedizin weiter.

Der kaufmännische Direktor Stefan Krotschek freut sich auf die Zusammenarbeit: "Wir haben uns bei der Neuausrichtung ganz bewusst für diesen internen Schritt entschieden. Hannelore Hösch kennt uns beziehungsweise die Fachklinik Ichenhausen wie keine Zweite. Mit ihrem Fachwissen, aber auch mit ihrer Empathie genießt sie in der gesamten Fachklinik ein hohes Ansehen."

Joachim Durner, der seit 1993 an der Fachklinik war und 1995 Chefarzt wurde, ist Ende des vergangenen Jahres aus der Klinik ausgeschieden und in den Ruhestand gewechselt. Der 66-Jährige habe "ohne viel Aufhebens" und ohne große Abschiedszeremonie gehen wollen, sagt Stefan Krotschek auf Nachfrage unserer Redaktion. Er sei eher ein Mann der leisen Töne gewesen. "Er hat unheimlich viel für die Klinik geleistet, das ist unbestritten", ist Krotschek voll des Lobes für den langjährigen Mitarbeiter. (hva/AZ)