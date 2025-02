Welche Akzente der Förderverein für das Ichenhauser Schulmuseum gesetzt hat

Von dieser Party schwärmen viele noch heute. Mit der Party zum 40-jährigen Bestehen des Schulmuseums Ichenhausen hat der Förderverein für das Museum im vergangenen Jubiläumsjahr 2024 einen eindrucksvollen Akzent gesetzt. Heuer soll es im Museum eine Neuauflage der Party geben. Bei einer Sitzung des Vorstands des Fördervereins Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen fiel die Bilanz für 2024 rundum positiv aus.

Museumsleiterin Johanna Haug berichtete über einen neuen Rekord bei der Besucherzahl (2024 waren es über 19.000). Seinen Einsatz für das Museum möchte der Förderverein 2025 mit verschiedenen Aktionen fortsetzen. Robert Kaifer, Vorsitzender des Fördervereins, blickte auf die Aktivitäten im Jahr 2024 zurück. Da gab es beispielsweise die Aktion „Literatur unterm Apfelbaum“ in Kooperation mit der Volkshochschule Günzburg-Ichenhausen und der Neuen Bühne Ichenhausen. Ein weiterer Höhepunkt war ein Benefizkonzert mit der BSH-Bigband aus Giengen.

Die Mitgliederversammlung ist für Dienstag, 15. Juli, ab 19 Uhr geplant. Finanziell wird der Verein die Neumöblierung der „Kleinen Lernwelt“ des Museums fördern. Eventuell wird der Verein ein Sommerkino organisieren. Museumsleiterin Johanna Haug sprach über die erfolgreichen Aktionen im Museum. Eine Möglichkeit für eine neue Ausstellung zum Thema „Kinderrechte“ könnte sich im Zusammenwirken mit dem Kinderschutzbund Günzburg ergeben. Ab März gibt es geänderte Öffnungszeiten. Ab 1. März ist das Museum von Dienstag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Otto Imminger (er betreut die schulhistorische Sammlung des Vereins) freute sich über die positive Entwicklung der Sammlung. Robert Strobel referierte über eine solide Kassenlage. Strobel dankte in seiner Eigenschaft als Ichenhauser Bürgermeister dem Verein für seinen Einsatz. Diesem Dank schloss sich Museumsleiterin Haug an. Dem 1989 gegründeten Verein gehören aktuell 74 Mitglieder an.