Ichenhausen

vor 17 Min.

Wenn das Kippa-Tragen zur Anfeindung führt

Levi Israel Ufferfilge stellte in einer Lesung in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen sein Buch „Nicht ohne meine Kippa“ vor.

Plus Der angehende Rabiner Levi Israel Ufferfilge liest aus seinem Buch "Nicht ohne meine Kippa". Er setzt in Ichenhausen Chuzpe gegen den Hass.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Eigentlich wäre die von der VHS angebotene Lesung in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen als eine Buchvorstellung des jüdischen Autors unter dem Namen „mit Chuzpe gegen den Hass“ geplant gewesen. Der jüdische Autor Levi Israel Ufferfilge sollte sein Buch „Nicht ohne meine Kippa!“ untermalt mit passender, sehr einfühlsamer Musik des Violinisten Petr Hemmer vorstellen. Der Titel der Lesung wurde zu einem Zeitpunkt gewählt, als nicht absehbar war, welchen Terrorangriffen Israel in diesen Tagen ausgesetzt und jüdische Menschen und Einrichtungen in Deutschland wieder unter einen besonderen Schutz gestellt sein würden. Für den Kippaträger aus Überzeugung war es schwer vorstellbar, dass er einmal in der Öffentlichkeit unseres freien und demokratischen Landes einen Hut über seiner Kippa tragen würde, um nicht als Jude aufzufallen und damit keine Anfeindungen zu provozieren.

Der Autor trug ein Kapitel seines Buches äußerst pointiert vor. Man fühlte sich förmlich in die dargestellte Situation auf einem Bahngleis versetzt, wo Teilnehmer einer Reisegruppe den Kippaträger wie einen Exoten behandelten. Sie wollten nicht verstehen, dass sie einen Bürger vor sich haben, der genauso wie sie in Deutschland aufgewachsen ist. Es ist kaum zu glauben, dass sich der vermeintlich überspitzt komisch geschilderte Dialog tatsächlich so abgespielt hat, in dem sich die vordergründig wissbegierigen Mitreisenden mit ihrem, mit Vorurteilen behafteten Teilwissen durch ihre Fragen bloßstellten. Die so lebhaft vorgetragene Textstelle, die mit der Frage „Guten Tag, sprechen Sie Deutsch?“ begann und dem Vergleich des Gesprächs mit einer Begegnung eines der letzten Orang-Utans auf Borneo endete, machte die Zuhörer sichtlich betroffen. Sie weckte aber auch große Lust, mehr von diesem Mann zu erfahren und zu lesen, der das Erlebte durchzogen mit feinen nicht übersehbaren Fäden der Ironie schilderte. Es gelingt ihm auf heitere Weise, die Klischees und Vorurteile der Menschen darzustellen und dabei doch die Kernaussage, den Versuch Verständnis zu wecken, nicht aus den Augen zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen