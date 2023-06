Tier gefunden: Wer vermisst eine Wasserschildkröte in Ichenhausen?

Das Tier wurde in der Straße Zur Halde entdeckt und ist nun in einem Reptilienzoo vorläufig untergekommen.

Bereits zum wiederholten Mal wurde im Dienstbereich der Polizei Günzburg eine Schildkröte gefunden. In dem jetzigen Fall handelt es sich um eine nicht heimische Wasserschildkröte, welche in der Straße Zur Halde entdeckt wurde. Das Tier wurde bei einem Reptilienzoo abgegeben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Günzburg nach dem Besitzer der Schildkröte. Wer sich hier angesprochen fühlt, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung setzen. (AZ)