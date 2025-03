Wie die Stadt die TTauben in der Stadt:

Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel steht vor einem Rätsel. In der Stadt gibt es ein massives Taubenproblem, nicht flächendeckend, „nur punktuell, das ist das Krasse“, betont Strobel. Waren die Tauben vor einigen Jahren vor allem an der ehemaligen Synagoge zu finden, tauchen die Vögel seit einiger Zeit in größeren Populationen auf Dächern der Baugenossenschaft auf. Besonders aber fallen sie an der Grundschule ins Auge. Strobel spricht von 70 bis 100 Tieren, die sich dort eine außergewöhnliche Wohnstätte auserkoren haben: unter der Photovoltaik-Anlage. Strobel fürchtet, dass sich die Tauben auch unter anderen PV-Anlagen verstärkt einnisten und Schäden verursachen könnten. Aktuell sucht die Stadtverwaltung nach einer Lösung. Keine Option sei der Ansatz der Stadt Limburg, die im April mit dem geplanten Einfangen und Töten von etwa 200 Stadttauben beginnen will.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Robert Strobel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis