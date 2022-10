Ichenhausen

11:30 Uhr

Wie es mit dem Ichenhauser Stadtwald in den nächsten 20 Jahren weitergeht

Der Stadtwald in Ichenhausen hat sich deutlich verändert. In diesem Abschnitt im Bühl stehen auf der einen Seite noch hohe Fichten, auf der anderen Seite wachsen Buchen nach.

Plus Nach 20 Jahren musste ein neues Forstbetriebsgutachten für den Ichenhauser Stadtwald her. Wie sich der Baumbestand verändert hat und welche Schwerpunkte gesetzt werden.

Von Heike Schreiber

Es ist ein dünnes blaues Buch, nahezu druckfrisch, das Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses dem Gremium zeigt. Es ist keine einfache Morgenlektüre, aber für die Stadt eine mit vielen wichtigen Zahlen: Auf 140 Seiten listet das neue Forstbetriebsgutachten, das nach 20 Jahren neu aufgelegt werden musste, auf, wie sich der Stadtwald in den vergangenen Jahren entwickelt und verändert hat und in welche Richtung er sich künftig entfalten soll. Strobel überließ die Präsentation der Ergebnisse einer Forstdirektorin und dem Revierleiter. Für ihn und die Stadt entscheidend war die Quintessenz: Im Stadtwald sei schon sehr viel getan worden, es herrschten nahezu ideale Bedingungen.

