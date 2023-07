Ichenhausen

06:30 Uhr

Wie es um das Stromnetz in Ichenhausen bestellt ist

Plus Auf Wunsch der Freien Wähler stand ein Fachmann des Stromversorgers dem Stadtrat Ichenhausen Rede und Antwort. Bei den erneuerbaren Energien ist noch Luft nach oben.

Von Heike Schreiber

Eines machte Andreas Bayer gleich zu Beginn der Sitzung des Ichenhauser Stadtrats deutlich: "Das Stromnetz in der Stadt und den Stadtteilen ist sicher." Der Kommunalbetreuer der Lechwerke (LEW) war an diesem Abend nach Ichenhausen gekommen, um auf Wunsch der Freien Wähler zum Thema Stromversorgung Rede und Antwort zu stehen. Obwohl der Fachmann zu beruhigen wusste, hatte er ein paar erschreckende Zahlen hinsichtlich erneuerbarer Energien mit im Gepäck: Eigentlich sollten pro Jahr im Landkreis Günzburg 33 Fußballfeldgroße Photovoltaikanlagen entstehen, darüber hinaus 1,5 Windkraftanlagen, um die gesteckten Ziele der Energiewende zu schaffen. Andreas Bayer stellte klar: "Da sind wir weit hinten dran."

Die Frage nach der Energieversorgung trieb die Freien Wähler so um, dass in der Stadtratssitzung im Juni Franz E. Zenker den Antrag seiner Gruppierung vorbrachte, doch die Elektroversorgung des Stadtgebietes auf den Prüfstand zu stellen. Es gebe etwa 3500 Haushalte, bis 2035 solle es keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr geben, die Heizungen in den Häusern sollen umgerüstet werden. Angesichts der Energiewende fragten sich die Freien Wähler, wie die Stromversorgung in Ichenhausen und Umgebung für die Zukunft abgesichert sei, ob das Stromnetz überhaupt für die Strommenge ausgelegt sei. Sie forderten die Verwaltung dazu auf, einen kompetenten Ansprechpartner des Stromversorgers in die nächste Sitzung einzuladen.

