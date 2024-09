Wie Ichenhausen attraktiver und verkehrsärmer werden soll

Wir schreiben das Jahr 2035, in Ichenhausen gibt es viele Grünflächen und attraktive Sitzflächen, weniger leer stehende Gebäude, dafür mehr Restaurants. Und natürlich deutlich weniger Verkehr. Genau so könnte die Stadt Ichenhausen in elf Jahren aussehen. Die Leitlinien und ein Handbuch für die zukünftige Entwicklung hat die Verwaltung jetzt. Zwei Büros haben in den letzten Monaten nach längerer Bestandsaufnahme, Analyse, Befragung von Bürgern und einer Stadtratsklausur alle Ergebnisse, Wünsche und Ziele zusammengefasst. Den ausgearbeiteten Entwurf eines sogenannten Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) bekam der Stadtrat in der jüngsten Sitzung präsentiert. Zwar billigten alle die Pläne, sodass das Programm noch heuer final verabschiedet werden könnte. Aber einer aus dem Gremium meldete doch leise Zweifel an, wie denn alles so einfach realisiert werden soll.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Entwicklungskonzept Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis