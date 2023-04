Wie sich Tempo 30 innerorts in Ichenhausen auswirken würde

Plus Das Umweltbundesamt hat dies in anderen Städten erforscht. Ein Ichenhauser Stadtrat empfiehlt allen im Gremium, den Bericht eingehend zu lesen.

Wie wirkt sich Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit aus? Das Umweltbundesamt hat dies erforschen lassen mittels Simulationen für die Beispielstädte Halle/Saale, Göttingen und Ravensburg. Das Ergebnis stellte Alexander Ohgke (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Ichenhauser Stadtrats kurz vor.

„Der CO₂-Ausstoß ändert sich wenig, aber Lärmentlastung und Verkehrssicherheit profitieren von Tempo 30. Es geht um die Lebensqualität in einer Stadt.“ Ohgke empfahl seinen Stadtratskolleginnen und -kollegen den 150-seitigen Abschlussbericht zur Lektüre. Noch entscheiden die Kommunen darüber, ob sie innerorts Tempo 30 einführen. Doch das Umweltbundesamt geht einen Schritt weiter und empfiehlt aufgrund der positiven Wirkungen auf Umwelt, Gesundheit und Verkehrssicherheit deutschlandweit Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit einzuführen. Diskutiert wurde das von Ohgke vorgebrachte Thema im Gremium nicht.