Woche der Brüderlichkeit hat bundesweiten Vorbildcharakter

Plus Das mehrfach ausgezeichnete Projekt in Ichenhausen findet zum 23. Mal statt. Der Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle macht sich einen Eindruck vor Ort.

Bundesweiten Vorbildcharakter mit einem zur Nachahmung empfohlenen stimmigen Konzept – das attestierte der ehemalige Kultusminister Ludwig Spaenle in seiner Funktion als Antisemitismusbeauftragter des Bayerischen Landtags der vom Günzburger Dossenberger Gymnasium veranstalteten „Woche der Brüderlichkeit“ in Ichenhausen. Dieses mehrfach ausgezeichnete Projekt, das federführend von Michael Salbaum heuer zum 23. Mal durchgeführt wird, hat eine ganze Generation von jungen Leuten im Landkreis Günzburg nachhaltig nicht nur mit den schrecklichen Geschehnissen während des Dritten Reichs, sondern vor allem mit dem Leben und den Traditionen der jüdischen Glaubensgemeinschaft vertraut gemacht.