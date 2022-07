Ichenhausen

vor 38 Min.

Zaun in Ichenhausen angefahren und dann geflüchtet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Ein Zaun ist in Ichenhausen in der Hochwanger Straße am Donnerstag oder Freitag beschädigt worden.

In der Hochwanger Straße in Ichenhausen ist im Zeitraum vom 30. Juni bis 1. Juli in der Hochwanger Straße in Ichenhausen ein Zaun angefahren worden. Der Verursacher meldete den Vorfall bislang weder der Polizei noch wendete er sich persönlich an den Geschädigten. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Die Polizei Günzburg ermittelt wegen Fahrerflucht. (AZ)

Themen folgen