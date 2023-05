Zeugen gesucht: 15-Meter-Stromkabel in Ichenhausen gestohlen

Bereits vor einigen Wochen wurde ein Starkstromkabel von einer Baustelle in Ichenhausen entwendet. Die Polizei sucht noch nach Hinweisen.

In der Nacht vom 12. auf den 13. April wurde von einer Baustelle in der Franz-Schubert-Straße ein 15 Meter langes Starkstromkabel entwendet. Die Polizeiinspektion Günzburg ist auf aufmerksame Mitbürger angewiesen, die sich an verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum erinnern können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegengenommen. (AZ)