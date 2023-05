Zeugen gesucht: Radler begeht Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung blieb ein Fahrradfahrer glücklicherweise unverletzt. Jdoch entfernte er sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Bereits am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ist es an der Kreuzung Günzburger Straße/Friedenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen. Eine 37-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Günzburger Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer wollte von der Friedenstraße nach links auf die Günzburger Straße einbiegen.

Wie die Polizei berichtet übersah er vermutlich den Pkw und es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radler zu Boden stürzte. Die Autofahrerin hielt an und erkundigte sich nach Verletzungen. Der Radfahrer gab an, dass alles in Ordnung sei und fuhr weiter, noch bevor beide Unfallbeteiligte die Personalien austauschten. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der Radfahrer und anderweitige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)