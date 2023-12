Zeugensuche: Unbekannter flutet Keller

Der Täter soll den Außenwasserhahn eines Einfamilienhauses aufgedreht haben, um den Keller zu überschwemmen. Wer hat den Unbekannten beobachtet?

Einen Wasserschaden in Höhe von ungefähr 50.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter verursacht. An einem Einfamilienhaus in der Hochwanger Straße wurde laut Polizeibericht am vergangenen Dienstag im Zeitraum von 07.30 bis 16.30 Uhr der Außenwasserhahn aufgedreht, sodass der Keller des Gebäudes geflutet wurde. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)