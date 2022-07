Ichenhausen

07:00 Uhr

Zum Stadtfest reisen Italiener und Franzosen mit Nudeln und Austern an

Nach zweijähriger Corona-Pause kann heuer wieder das Stadtfest in Ichenhausen stattfinden. Zuletzt waren die bunten Luftballons zur Eröffnung des Stadtfests 2019 in die Luft aufgestiegen.

Plus Nach der Corona-Pause steigt am Wochenende das 44. Stadtfest. Die örtlichen Vereine bieten nicht nur Kulinarisches, sie haben auch ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

Von Heike Schreiber

Zwei Jahre lang musste das Stadtfest in Ichenhausen aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden, heuer hat das Verschieben ein Ende und es findet wieder zur gewohnten Zeit mitten im Juli statt. Zum 44. Mal verwandelt sich am Wochenende die Stadtmitte von Ichenhausen in eine Festmeile. Neben einer vielfältigen kulinarischen Auswahl wartet auch ein umfassendes Rahmenprogramm mit Musik und Mitmachstationen auf die Besucher sowie eine neue Attraktion, die Bürgermeister Robert Strobel schon getestet hat und als "extrem gemütlich" bezeichnet. Der Rathauschef ist unglaublich froh, "dass endlich wieder Feste möglich sind".

