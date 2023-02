Zwei Jugendliche stehlen Kosmetika in Ichenhauser Drogeriemarkt

In einer Ichenhauser Drogerie wird die Diebstahlsicherungsanlage wird ausgelöst. Die verdächtigten Mädchen sind zwölf und 14 Jahre alt.

Die Polizei ermittelt wegen eines Ladendiebstahls am Freitagnachmittag gegen zwei Jugendliche. Um 14:15 Uhr verließen die beiden Mädchen im Alter von zwölf und 14 Jahren den Drogeriemarkt in der Bürgermeister-Thaler-Straße. Dabei lösten sie den Alarm der am Eingang befindlichen Diebstahlsicherungsanlage aus. Eine Überprüfung durch die Mitarbeiter ergab in der Folge, dass die beiden Kundinnen Kosmetika im Wert von ungefähr 50 Euro entwendet hatten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Die beiden Minderjährigen wurden vor Ort in die Obhut ihrer Eltern übergeben. (AZ)