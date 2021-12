Zwei Kinder werden bei Unfällen in Günzburg und Ichenhausen verletzt

In Ichenhausen stürzte ein Bub vom Pocketbike, in Günzburg wurde einem Elfjährigen die Vorfahrt genommen. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kommen konnte.

Mit einem sogenannten Pocketbike (Minimotorrad) fuhr am Mittwochnachmittag in Ichenhausen ein Sechsjähriger einen Feldweg in Verlängerung zur Wiesgasse. Ihn begleitete sein Vater mit einem Motorroller. Beim Befahren des Feldweges stürzte der Bub laut Polizei und wurde dabei leicht verletzt. Das Kind wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur genauen Klärung des Unfallherganges und zur Feststellung, ob das Pocketbike verbotswidrig auf öffentlichem Verkehrsgrund genutzt wurde, sind weitere Ermittlungen erforderlich.

Autofahrerin nimmt elfjährigem Radfahrer in Günzburg die Vorfahrt

In Günzburg war am frühen Mittwochnachmittag eine 40-jährige Frau mit ihrem Auto in der Ichenhauser Straße unterwegs. An der Abzweigung zur Krankenhausstraße bog sie nach rechts ab. Dabei missachtete sie nach Ermittlungen der Polizei die Vorfahrt eines Elfjährigen auf dem Fahrrad, der von der Krankenhausstraße kommend geradeaus auf der Ichenhauser Straße weiterfahren wollte. Zwischen dem Auto und dem Radfahrer kam es zum Zusammenstoß. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (AZ)