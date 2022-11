Zwei Musikvereine geben Konzerte mit Spezialeffekten

Die Vereine Rieden und Röfingen melden sich im November nach langer Corona-Pause mit zwei Gemeinschaftskonzerten zurück. Was geplant ist.

Am kommenden Wochenende ist in der Kötztalhalle in Rieden ein Konzerterlebnis der besonderen Art geboten. Gemeinsam mit der Musikkapelle Röfingen meldet sich der Musikverein Rieden nach zweijähriger Corona-Pause mit einem Leckerbissen, nicht nur für die Ohren, zurück. Genau auf die Musik abgestimmte Lichteffekte vermitteln die Stimmung der Stücke und lassen neben der Bühne die gesamte Kötztalhalle und ihr Publikum in eine musikalische Lichterwelt eintauchen. Die mit Musik gezeichneten Bilder werden durch eine fantasieanregende Bildershow verstärkt. Vorsitzender Josef Ellenrieder verrät, dass sich das Publikum von Spezialeffekten auf der Bühne überraschen lassen kann.

Dieses Konzert stellt auch für die aktiven Musiker beider Kapellen etwas Besonderes dar. Es ist der dritte Anlauf für ein Gemeinschaftskonzert. Wegen der Corona-Pandemie wurden die vielen Proben und der nicht unerhebliche Aufwand in der Vergangenheit nicht belohnt. Die beiden geplanten Konzerte mussten abgesagt werden.

Ein Neustart nach der Corona-Pause

Jetzt soll das Doppelkonzert, das am 12. November in Rieden und am 26. November in Röfingen stattfindet, den beiden Musikkapellen und natürlich auch allen Blasmusikbegeisterten einen Impuls zu einem Neustart aus dieser belastenden Phase geben. Die Musikkapellen werden bei dieser schwierigen Aufgabe vom Bundesmusikverband Chor & Orchester unterstützt.

Wie Josef Ellenrieder betont, wurde das Konzert in dieser Form möglich, da es im Rahmen des bundesweiten Programms Impuls gefördert wurde. Mit diesem Förderprogramm soll der Amateurmusik in ländlichen Räumen geholfen werden. Finanziell gefördert werden Auslagen für Noten, Werbung, eine Lichtshow, die professionelle Tonaufnahme des Konzerts sowie Honorare für die Dozenten an einem Probenwochenende. (AZ)