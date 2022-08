Zwei "Plätze Ichenhausen" in Frankreichs Partnerstädten eingeweiht

Eine Delegation aus Ichenhausen besucht nach Corona-Pause die beiden Partnerstädte Changé und Saint-Germain-le-Fouilloux und festigt die deutsch-französische Freundschaft.

Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause machte sich Gabi Rau, die Sprecherin des Komitees, und weitere 46 Mitglieder des Partnerschaftsvereins Ichenhausen über das Himmelfahrtswochenende auf den Weg in die rund 1000 Kilometer entfernten Partnerstädte Changé und Saint-Germain-le-Fouilloux. Die im Westen Frankreichs gelegenen Partnerstädte sind schon 28 und zwölf Jahre freundschaftlich mit Ichenhausen verbunden.

Die Gemeinde Saint-Germain-le-Fouilloux nahm diesen Besuch zum Anlass, das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft nachzufeiern. Der dortige neu gewählte Präsident des Partnerschaftskomitees Jean-Michel Tougeron und die beiden Bürgermeister Patrick Peniguel aus Changé und Marcel Blanchet aus Saint-Germain bereiteten der Delegation aus Deutschland einen herzlichen Empfang. Gabi Rau und Stadtrat Armin Kieble, Referent der Städtepartnerschaft, überbrachten die Grüße von Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel, der zugleich Vorsitzender des Partnerschaftsvereins ist und sich wegen einer Corona-Infektion in Isolation begeben musste. Gefeiert wurde das Jubiläum mit einem Gottesdienst in dem Marienwallfahrtsort Pontmain. Gekrönt wurde der Gottesdienst mit der Segnung der renovierten großen Orgel in der Basilika. Ein Tagesausflug führte die Gruppe in die Normandie nach Villedieu-les-Poeles zur Besichtigung der Kirchenglockengießerei Cornille Havard, in der gezeigt wurde, wie aufwendig es ist, eine Glocke zu gießen. Der anschließende Aufenthalt am Strand von Jullouville löste unter den deutschen Gästen bei strahlendem Sonnenschein Urlaubsgefühle aus.

Zwei Plätze erinnern an Freundschaft mit der Partnerstadt Ichenhausen

Ein bayerischer Abend wurde, ebenso wie die beiden Festakte, von der Spielgemeinschaft Stadtkapelle Ichenhausen/Musikverein Ellzee gestaltet. Beide Plätze, der "Espace Ichenhausen" in Saint-Germain-le-Fouilloux und der "Square Ichenhausen" in Changé wurden in festlichen Zeremonien eingeweiht. Beide Parks liegen im Herzen der Städte und sollen das gesellschaftliche Leben im Sinne Europas bereichern. Hauptsächlich sollen die Parks für die Jugend offen stehen und weitere Freundschaften entstehen lassen. In jedem Ort wurde eine Stele aus hartem Kalkstein aus der Mitte Frankreichs enthüllt. Die Stadtkapelle spielte die Nationalhymnen und als krönenden Abschluss die Europahymne. Beim Festakt in Saint-Germain-le-Fouilloux nahm die Senatorin des Departement Mayenne Elisabeth Doineou teil. Sie stellte Europa in den Mittelpunkt und betonte, wie wichtig es sei, die Jugend für den europäischen Gedanken zu begeistern.

Die Urkunden besiegeln die Erneuerung der Partnerschaft in Saint-Germain-le-Fouilloux und wurden an Jean-Michel Tougeron (von links), Patrick Peniguel, Marcel Blanchet, Armin Kieble und Gabi Rau übergeben. Foto: Gudrun Pohl-Ruf

Partnerschaftsverein Ichenhausen überreicht zwei Stelen

Die Ichenhausener Gäste kamen zu solch einem Anlass nicht mit leeren Händen. Gabi Rau überreichte im Namen des Partnerschaftsvereins zwei Stelen aus Eisen: "Partenaire et Amis" – "Partnerschaft und Freunde", in denen die drei Wappen der Städte eingestanzt sind. Die Städtepartnerschaft mit Saint Germain wurde am 15. Mai 2010 gegründet und nun feierlich erneuert. Das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaft mit Changé wurde bereits 2019 in Ichenhausen gefeiert, in zwei Jahren steht das 30. Jubiläum an. Die Stützpfeiler sollen als Zeichen von Frieden und Freundschaft für den Fortbestand der Städtepartnerschaft und das Engagement beider Komitees stehen, die sich für ein vereintes und friedliches Europa starkmachen.

Lange müssen die Ichenhausener Bürger und alle Stadtfestbesucher nicht auf ein Wiedersehen mit den französischen Freunden warten. Erwartet wird eine französische Delegation bereits zum Ichenhausener Stadtfest am 16. und 17 Juli. (AZ)