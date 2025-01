205 Einsätze im Jahr 2024 und mehr geleistete Stunden als je zuvor

Fast eine kleine Premiere – die Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ichenhausen war die erste im neuen und im vergangenen Jahr fertiggestellten Feuerwehrgerätehaus. Ein Punkt, den Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel als Erstes ansprach: Ein solches Haus sei nicht selbstverständlich, aber es sei richtig gewesen, dass man diesen Weg gegangen sei. Ein Feuerwehrhausumbau in dieser Form und bei laufendem Betrieb verdiene ein großes Kompliment an die Wehr. Auch darauf wies Ichenhausens Bürgermeister hin: An sämtlichen Feuerwehrgerätehäusern der Stadt befindet sich inzwischen ein Defibrillator. Der zweite Punkt war das Hochwasser. Es habe die Wehr massiv gefordert und er bedanke sich ausdrücklich für die dabei geleisteten Einsätze in diesen schweren Tagen, betonte Strobel.

