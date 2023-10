Blickfänger Alexander Kaya hilft in der Günzburger Redaktion

Alexander Kaya ist der Beweis für gute Nachbarschaft unter Lokalredaktionen. Der Bildredakteur der Neu-Ulmer Zeitung wird künftig auch im Raum Günzburg fotografieren.

Es ist alles abgestimmt auf diesen Moment: Licht, Hintergrund und der Augenblick, wenn das natürliche Lachen zu sehen ist. Dann drückt Alexander Kaya flink den Auslöser seiner Kamera, um alles einzufangen. Für die Neu-Ulmer Zeitung ist Kaya der Bildredakteur, der für die Leserinnen und Leser auf Blickfang geht und Berichte und Reportagen mit seinen Bildern noch lebendiger macht. Nachdem sein Kollege Bernhard Weizenegger die Lokalredaktion in Günzburg verlassen und in die Zentrale nach Augsburg gewechselt hatte, wird Kaya künftig auch Foto-Aufträge im Raum Günzburg übernehmen.

"Das Schönste am Fotografieren ist, den Menschen eine Freude zu machen", schwärmt der dreifache Familienvater, für den es das Schlimmste wäre, etwa für einen Werbeprospekt Joghurtbecher abzufotografieren. "Das ist mehr Dekoration und weniger Fotografie", sagt der Bildredakteur. Ihn reize vor allem die Presse- und Reportagefotografie. Bilder von Menschen einzufangen, Stimmungen, Emotionen und Ausdruck zu transportieren.

Als in den 90er-Jahren die Bilder noch analog gemacht wurden

Der gelernte Maschinenbaumechaniker ist seit 1997 mit der Kamera für die Augsburger Allgemeine unterwegs. "Damals war auch noch Analogfotografie angesagt", erinnert sich Kaya. Es gab ein eigenes Fotolabor mit Laboranten, bei denen die Fotografen ihre Filme abgegeben und auf den entwickelten Film gewartet haben, erinnert sich Kaya. "Am Lichtpult hast du dann mit der Lupe das beste Foto ausgesucht, die Nummern aufgeschrieben und wieder ins Labor gegeben." Warten war wieder angesagt. Die fertigen Abzüge habe man auf der Rückseite verschlagwortet, den Copyright-Stempel gesetzt und ist damit in die Redaktion zum Redakteur gelaufen, dem man die Bilder für den Artikel überreichte.

Technisch habe sich die Fotografie stark verändert. Für Arbeitsschritte, die heute in Minuten möglich sind, benötigte man damals Stunden. Heute kann Kaya das Bild von der Kamera aufs Handy übertragen und per Mail in den Bildeingang der Redaktion schicken. "Eine Minute später ist das Bild beim Redakteur."

Angefangen hatte Kaya als freier Fotograf für das Stadtgebiet und den Landkreis Augsburg. "Ich war bei der Augsburger Firma Kuka im Roboterbau und habe in der Arbeit immer die AZ gelesen", erinnert sich Kaya. Fotografiert habe er schon immer gerne und als er erfuhr, dass die AZ freie Fotografen suche, habe er sich beworben. "Ich dachte an ein bis zwei Termine in der Woche, aber als ich genommen wurde, haben sie mich gleich mit Terminen zugeschüttet", sagt der in Leipheim wohnende Kaya heute und schmunzelt. So blieb er bei der Zeitung bis 2011 als freier Fotograf hängen, machte sein Hobby zum Beruf und kam 2011 als Bildredakteur in die Redaktion nach Neu-Ulm.