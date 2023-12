Celine Theiss verstärkt die Redaktion der Günzburger Zeitung

Celine Theiss unterstützt nun die Redaktion der Günzburger Zeitung – und ist keine Unbekannte. Bereits im vergangenen Jahr war sie für die GZ im Einsatz.

Die Günzburger Zeitung bekommt Zuwachs: Celine Theiss (Kürzel: ceth) verstärkt seit dem 1. Dezember die Redaktion. Die gebürtige Fränkin ist 25 Jahre alt und studierte in Nürnberg Technikjournalismus/Technik-PR an der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm. Bereits während des Studiums faszinierte sie die abwechslungsreiche Arbeit im Journalismus, also entschied sie sich anschließend für ein Volontariat – das führte Theiss im Jahr 2022 zur Augsburger Allgemeinen.

Den Beginn ihrer journalistischen Ausbildung verbrachte die 25-Jährige bei der Donauwörther Zeitung. Dort betreute sie in erster Linie die Stadt Harburg und schrieb über gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Themen. Grundsätzlich fungierte sie als "lokale Allzweckwaffe". In ihrem ersten Ausbildungsjahr entdeckte sie ihre Liebe zum Lokaljournalismus. "Für mich ist das Schönste daran, dass ich ganz nah an den Menschen dran bin", sagt sie. Im Jahr darauf schnupperte die junge Journalistin in die Mantelressorts der Augsburger Allgemeine, darunter Politik, Wirtschaft, Bayern und Welt sowie ein Monat im Korrespondentenbüro und verbrachte einen Monat in München.

Areal Pro und historische Bilder: Theiss war 2022 schon für die GZ im Einsatz

Doch auch für die Günzburger Zeitung war die 25-Jährige schon im Einsatz. Im Rahmen einer Foto-Hospitanz porträtierten sie, Felix Gnoyke und Annemarie Rencken das Areal Pro in Leipheim und zeigten mithilfe eines Früher-Heute-Vergleichs die Veränderungen in den Städten und Gemeinden des Landkreises auf. Theiss fotografiert aber auch abseits des Jobs gerne in ihrer Freizeit. Mit ihrem Partner und ihrem Hund zieht die 25-Jährige nun in den Landkreis Günzburg, um auch mitten im Geschehen zu sein. (AZ)

