Der Lokalchef Till Hofmann verlässt die Günzburger Zeitung

Sieben Jahre lang war Till Hofmann Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung. In wenigen Tagen verlässt er die Redaktion, aber nicht die Stadt.

Der Abschied war bereits länger gefeiert und eigentlich war er schon im Urlaub, doch dann erfuhr Till Hofmann von einer neuen Entwicklung in der Fördergeldaffäre der Günzburger Kindertageseinrichtung Kids & Company und flugs war er wieder im Arbeitsmodus. Für den Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung eine Selbstverständlichkeit: Wenn etwas Wichtiges passiert, dann fängt er sofort an zu recherchieren, das Wort Feierabend wird vorübergehend aus seinem Wortschatz gestrichen und ein Artikel verfasst, der am nächsten Tag für Gesprächsstoff im Landkreis sorgt. Doch bald müssen Menschen auf seine Beiträge verzichten, Till Hofmann verlässt nach sieben Jahren als Redaktionsleiter die Günzburger Zeitung.

Der in Neu-Ulm aufgewachsene Hofmann hat schon als Bub gerne geschrieben. Da wundert es nicht, dass er seinen ersten Beitrag für eine Zeitung bereits im Grundschulalter verfasst hat. Für "Ali und der große Teddybär" erhielt er übrigens als Honorar ein Kinderbuch. Weiter ging es mit der Schülerzeitung "Intakt" des Gymnasiums Neu-Ulm, dann schrieb er für die Südwest Presse. Nach dem Abitur ging es zur Bundeswehr, wo er einer von nur 50 Redaktionssoldaten wurde und für die Truppenzeitschrift Heer schrieb. 1991 erfüllte sich Hofmanns Wunsch: Er durfte ein Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen beginnen.

Till Hofmann traf einst Roman Herzog

Als Redakteur war er zunächst für die Berichterstattung aus dem Landkreis Augsburg zuständig, dann für mehr als zwei Jahrzehnte für das Bayern-Ressort im Mantelteil. Unvergessen bleibt dem Noch-Redaktionsleiter sein exklusiver Besuch beim Altbundespräsidenten Roman Herzog in der Burg Jagsthausen. Von einem ehrenvollen Augenblick spricht Hofmann, als er Elisabeth Hartnagel (geborene Scholl) traf. Sie war die Schwester von Hans und Sophie Scholl, zwei deutschen Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus. Das sei lebendige Geschichte gewesen, mit jemandem zu sprechen, über den man sonst in Schulbüchern lese.

GZ-Redaktionsleiter Till Hofmann verlässt die Zeitung. Foto: Bernhard Weizenegger

Der 55-Jährige hat auch privat ein Faible für Geschichte, ebenso für gute Spielfilme. Diese brauchen eine große Leinwand, ist Hofmann überzeugt. Egal, ob die Herr-der-Ringe-Trilogie, die Indiana-Jones-Reihe oder Klassiker wie "Der mit dem Wolf tanzt" – Hofmann ist bekennender Kinogänger und ein wandelndes Filmlexikon.

Der Profifußball wird dem Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung immer fremder

Ein anderes seiner Hobbys ist Fußball. Aktiver Kicker, Schiedsrichter, Trainer, Funktionär – Hofmann kennt und liebt das Spiel von allen Perspektiven. Nur der Profifußball wird ihm immer fremder. "Weil es dort um so unfassbar viel Geld geht, das in keiner Weise gerechtfertigt ist." Gerne hätte Hofmann den ehemaligen Nationaltrainer Sepp Herberger einmal getroffen. Der sei auch ohne große technische Möglichkeiten seiner Zeit voraus gewesen und habe alles akribisch geplant und abgearbeitet.

Akribisches Arbeiten trifft auch auf Hofmann zu. Kaum etwas blieb dem immer bestens informierten Redaktionsleiter verborgen. Die Redaktion hat es bis jetzt nicht geschafft, die Liste mit seinen gefühlt 8297 Informanten auch nur annähernd zu vervollständigen.

Till Hofmann wird die Augsburger Allgemeine nach 33 Jahren schweren Herzens verlassen. Die Entscheidung hat er sich nicht leicht gemacht, aber er sagt unter anderem: "Die Rahmenbedingungen für guten Lokaljournalismus haben sich in den vergangenen Jahren nicht verbessert." Hofmann übernimmt zum neuen Jahr die Leitung Unternehmenskommunikation und Marketing der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. Wir Kolleginnen und Kollegen der GZ wünschen unserem langjährigen Chef nur das Beste für sein neues berufliches Umfeld. Es war uns eine Freude, nicht unter, sondern mit solch einem Vorgesetzten zu arbeiten.