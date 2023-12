Michael Lindner verlässt die GZ-Redaktion zum Jahresende

Michael Lindner ist Familienmensch mit Baustellenanschluss, Sportler und Fan. Nun wechselt er die berufliche Perspektive – aber bleibt Günzburg erhalten.

Die Behauptung, einer habe bei der Zeitung sein größtes Glück gefunden, ist sicher gewagt. Auf Michael Lindner aber trifft genau das hundertprozentig zu. Denn nicht nur, dass er als ganz junger Mann aus tiefster Überzeugung Redakteur wurde und es trotz etlicher Nasenstüber über Jahre blieb, er fand über die Augsburger Allgemeine auch seine Lebensliebe Carolin, die damals noch Oefner hieß und der er 2014 im gemeinsamen Volontariat begegnete.

Inzwischen ist Lindner 38. Die Liebe hat Zuwachs bekommen, die Söhne Dominik und, noch ganz frisch, Niklas, beanspruchen ebenso wie die Gemahlin Liebe und Zeit. Wobei Letztgenanntes echter Luxus ist für einen stellvertretenden Redaktionsleiter, der abgesehen von seinem Beruf im aktuellen Lebensabschnitt unentwegt zwischen Wickeltisch und Baustelle oszilliert. Denn im Herzen von Weißenhorn wächst das neue Domizil der jungen Familie. Raum genug ist vorhanden, um Lindner einen etwas dekadenten Jugendtraum zu erfüllen: Der Hausherr bekommt ein eigenes Dart-Zimmer. Dagegen wird der sehnliche Wunsch, an Weihnachten einzuziehen, dem Vernehmen nach unerfüllt bleiben. Woran es genau hakt, darüber können von außen nur Mutmaßungen angestellt werden.

Auf jeden Fall ist Michael Lindner einer, der neue Wege lieber erkundet, als sie zu meiden und der Chancen nutzt, wenn sie sich denn bieten. Und so hat sich der 38-Jährige frohen Mutes, aber auch ein bisschen schweren Herzens entschlossen, die ewigen Unwägbarkeiten der Tageszeitungsproduktion hinter sich zu lassen. Er folgt nun, nach Redakteursjahren in Nördlingen, Schwabmünchen und seit 2020 in Günzburg, dem unablässigen Werben der Stadt Günzburg, die er künftig als Pressesprecher nach außen repräsentiert.

Dorthin mitnehmen wird er seine Leidenschaft für Süßes. Lindner ist ausgesprochener Marzipan-Liebhaber. Zu einem kalten Spezi oder, je nach Wetter, einem heißen Glühwein sagt er auch selten Nein. Unglaublich eigentlich, da er doch auffallend sportlich unterwegs ist, gerne auf dem Rennrad. Als Bub spielte er Fußball. Es existieren Fotos, auf denen er in verschiedensten Trikots, doch immer in derselben Günter-Netzer-Gedächtnispose zu sehen ist.

Michael Lindner wechselt in die Pressestelle der Stadt Günzburg

Noch eine Nuance engagierter wirkt Lindner als Sport-Zuschauer. Kaum ein Ereignis, das er noch nicht aus der Fanperspektive erlebt hat. Eishockey, Dart, Football und natürlich der klassische Fußball haben’s ihm angetan. Keine Reise ohne Stadionbesuch. Zur Not wird schon mal ein baufälliger Ground erkundet, in dem gerade ein Spiel der zweiten zypriotischen Liga stattfindet. Als bekennender Sympathisant des 1. FC Nürnberg hat man ja sonst eher wenig Freude – sofern man nicht, wie eine Familienaufnahme aus dem Jahr 1993 nahelegt, zu Weihnachten eine komplette Fanausrüstung inklusive knallrotem Club-Schal geschenkt bekommen hat.

Dabei war die Episode auf Zypern für den Reiselustigen im besten Sinne nur Mittelstrecke. Vor den Kindern (und, so ist der Plan, in einigen Jahren gerne wieder) ist er zusammen mit seiner Carolin viel herumgekommen, hat unter anderem Guatemala und Belize oder, in der anderen Richtung, Kambodscha und Malaysia besucht.

Die Redaktionsmitglieder der Günzburger Zeitung werden Michael Lindner vermissen. Weil er diesem Blatt gut getan hat. Weil er sich um die Bedürfnisse seiner Kollegen kümmerte, Nähe und Vertrauen zu ihnen herstellte. Zum Glück ist er ja nicht einfach weg. Im Gegenteil. In seiner neuen Aufgabe wird Michael Lindner unter anderem wieder die Freude mit unserer Redaktion haben. Wir freuen uns auf viele Wiedersehen.