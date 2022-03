Nach siebeneinhalb Jahren in Günzburg ist es Zeit, "Tschö" zu sagen

Redakteur Christian Kirstges verlässt nach rund siebeneinhalb Jahren die Günzburger Zeitung. Woran er sich gerne erinnert und was ihm besonders wichtig war.

Kaum war ich im Oktober 2014 zum Redaktionsmitglied der Günzburger Zeitung geworden, ging es schon los: die ersten Sitzungen von Stadt- und Gemeinderäten, die ersten Pressekonferenzen, die ersten Recherchen zu großen Themen. Ich war bis zum Jahresende offiziell noch Volontär, doch de facto nun Redakteur – zuständig für Burgau und die umliegenden Gemeinden, für die Berichterstattung über das Atomkraftwerk in Gundremmingen und andere Aufgabengebiete. Im März 2022 ist das gut siebeneinhalb Jahre her. Dass ich am 1. Januar 2013 bei der Augsburger Allgemeinen begonnen habe, noch etwas länger. Und nun ist die Zeit gekommen, mich bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zu verabschieden. Ich verlasse die Zeitung und gehe zurück in meine Heimat Rheinland-Pfalz.

Es gibt vieles, an das ich mich gerne erinnern werde. Ich hatte die Möglichkeit, Einblicke in Bereiche zu bekommen, die anderen nicht zugänglich sind – und Sie dorthin "mitzunehmen". Da ist beispielsweise der Besuch auf der Warte bei der Abschaltung von Block B im Akw an Silvester 2017. Da ist die Polizei, die ich für eine Serie begleitete und die mich sogar bei einem Einsatztraining mitmachen ließ. Und da ist die Autobahnmeisterei der Pansuevia, durch die ich erleben konnte, wie es sich anfühlt, wenn die Fahrzeuge so schnell an einem "vorbeifliegen", als wären es Düsenjets.

"Burgau und Umgebung" war mein hauptsächliches Zuständigkeitsgebiet

Mir war es wichtig, die Menschen in meinem Kerngebiet, für das ich journalistisch zuständig war, also Burgau und die angrenzenden Orte, bestmöglich über das zu informieren, was bei ihnen passiert. Wie der Burgauer Stadtrat über Themen debattiert oder wie sich die Innenstadt entwickelt. Wie Vereine andere für sich begeistern wollen oder wie Bürger für die Interessen ihres Ortes kämpfen. Es gab einiges, was ohne eine journalistische Begleitung vielleicht nicht oder erst spät den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hätte – oder was sich durch die Berichterstattung bewegen ließ, obwohl es vorher nicht danach aussah. Ohne die Unterstützung durch treue freie Mitarbeiter wäre das nicht möglich.

Ob es gelungen ist, Sie bestmöglich zu informieren, müssen Sie selbst bewerten, liebe Leserinnen und Leser. Auf eines können Sie sich verlassen: dass jede und jeder in der Redaktion eine Zeitung beziehungsweise einen Onlineauftritt mitgestalten will, mit dem Sie zufrieden sind. Jedem können wir es aber nicht recht machen, gerade in Zeiten, in denen zu viele die Aufgaben einer Zeitung verkennen und den Wert des Journalismus nicht mehr schätzen – bis hin zu manchem Kommunalpolitiker.

In sozialen Netzwerken wurde auch immer mal wieder Kritik daran geübt, für Artikel Geld zu verlangen, und unsere Unabhängigkeit wurde gerade bei den Themen Flüchtlingskrise und Corona infrage gestellt, weil Berichte nicht ins eigene Weltbild passten. Wir wissen mit sachlicher Kritik, die legitim ist, umzugehen. Aber wenn man mitunter übelst beschimpft wird, sind Grenzen überschritten. Es sind Zeiten, in denen für unsere Arbeit auch mehr und mehr die Ressourcen fehlen.

Der Landkreis Günzburg ist ein Teil meines Lebens geworden

Ich werde sicherlich auch von Rheinland-Pfalz aus verfolgen, was sich im Kreis Günzburg tut. Denn diese Region ist ein Teil meines Lebens geworden. In diesem Sinne: Tschö zesamme, wie man bei mir zu Hause sagt.