Frecher Ladendieb: Mann nimmt sich neue Schuhe und legt seine alten in den Karton

In einem Schuhgeschäft in der Günzburger Bahnhofstraße ist es am vergangenen Samstagnachmittag zu einem Ladendiebstahl gekommen. Laut Polizeibericht betrat der männliche Ladendieb das Geschäft und zog neue Schuhe an. Sein getragenes Paar legte er laut den Beamten in den Schuhkarton und verließ kurzerhand das Geschäft. Nachdem bemerkt wurde, dass das Paar Schuhe fehlte, nahm die Polizei Günzburg nun eine Anzeige auf. (AZ)
Günzburg
