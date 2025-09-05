Icon Menü
In Günzburg kam es zu einem Ladendiebstahl, bei dem der Dieb mit neuen Schuhen das Geschäft verließ.

Günzburg

Frecher Ladendieb: Mann nimmt sich neue Schuhe und legt seine alten in den Karton

In einem Günzburger Schuhgeschäft tauschte am Samstag ein bisher unbekannter Mann ohne zu zahlen seine alten Schuhe gegen ein neues Paar aus.
    Nachdem das Schuhgeschäft das fehlende Paar Schuhe bemerkte, erstattete es Anzeige bei der Günzburger Polizei.
    Nachdem das Schuhgeschäft das fehlende Paar Schuhe bemerkte, erstattete es Anzeige bei der Günzburger Polizei. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    In einem Schuhgeschäft in der Günzburger Bahnhofstraße ist es am vergangenen Samstagnachmittag zu einem Ladendiebstahl gekommen. Laut Polizeibericht betrat der männliche Ladendieb das Geschäft und zog neue Schuhe an. Sein getragenes Paar legte er laut den Beamten in den Schuhkarton und verließ kurzerhand das Geschäft. Nachdem bemerkt wurde, dass das Paar Schuhe fehlte, nahm die Polizei Günzburg nun eine Anzeige auf. (AZ)

