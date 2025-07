Ichenhausen feiert am Wochenende sein Stadtfest

Günzburg hat mit seinem Guntiafest vorgelegt, jetzt ist wieder Ichenhausen dran mit seinem Stadtfest: Zum 47. Mal verwandelt sich am Wochenende die Stadtmitte von Ichenhausen in eine Festmeile. Neben einer vielfältigen kulinarischen Auswahl wartet ein umfassendes Rahmenprogramm mit Musik auf die Besucher. Bürgermeister Robert Strobel betont, dass es angesichts der vielen wirtschaftlichen Unsicherheiten und politischen Krisen Momente der Freude, gemeinsames Lachen, Musik, gutes Essen brauche, „all das, was uns als Gemeinschaft stärkt. Unser Stadtfest Ichenhausen ist dafür der perfekte Rahmen.“

In den vergangenen zwölf Monaten seit dem letzten Stadtfest sei die Welt von Krisen gebeutelt worden. Dass sich viele Menschen Sorgen machen, sei verständlich, schreibt Strobel in seinem Grußwort zum Stadtfest. Umso wichtiger sei es, ab und an mal die Sorgen beiseitezuschieben und für ein Wochenende „die Gemeinschaft zu feiern, die unsere Stadt so besonders macht“. Strobel animiert dazu, beim 47. Stadtfest in Ichenhausen dabei zu sein und zu genießen – „mit allem, was dazugehört“.

Eröffnet wird das Stadtfest am Samstag um 10 Uhr traditionell mit dem farbenfrohen Umzug der Vereine mit ihren Fahnenabordnungen von der Grundschule zur Hauptbühne vor der katholischen Stadtpfarrkirche. Dort erfolgt auch der Bieranstich. Im vergangenen Jahr hatte Strobels Kollege Alessandro Gardoni, Bürgermeister der italienischen Partnerstadt Valeggio, die Ehre, den Bieranstich zu übernehmen. Und er zeigte eine Spitzenleistung, er benötigte nur einen einzigen Schlag und das Gold aus Autenried durfte fließen. Wer diesmal den Bieranstich übernimmt, lässt Strobel offen. Anschließend werden die Besucher auf mehreren Bühnen und Plätzen in der Innenstadt mit Blas- oder Rockmusik unterhalten, heimische Vereine und Gruppen treten bei Taekwondo-, Tanz- oder Turnvorführungen auf. Die Partnerstädte Valeggio und Changé/St. Germain le Fouilloux sind auch wieder vertreten.

Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, zelebriert von Stadtpfarrer Frank Geilich und Pfarrerin Christa Auernhammer, bis 16 Uhr bleibt die B16 innerorts eine Festmeile.