Kommt bald eine Falknerei nach Schneckenhofen?

In Schneckenhofen ist eine Falknerei mit acht Greifvögeln geplant. Außerdem soll eine ehrenamtliche Wildtier- beziehungsweise Greifvogelhilfe entstehen, in der verletzte Tiere gesund gepflegt werden. Der Bauausschuss der Gemeinde Bibertal hatte über das Vorhaben, das im Außenbereich von Schneckenhofen liegt, in seiner Sitzung diskutiert. Neben dem Volierenkomplex und einem Schulungsraum sollen ein Lager, eine Garage und Räume für die Wildtierhilfe gebaut werden. Angedacht sind auch Wohneinheiten für die Betreiber mit Familie. Genaue Pläne liegen noch nicht vor, da die Bauherren im Moment erst einen Vorbescheid beantragt haben.

