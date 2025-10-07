Mehr als 300 Aussteller bei der Infomesse Beruf und Studium

Die jährliche Infomesse „Beruf & Studium“ findet am Samstag, 11. Oktober, in den Räumlichkeiten des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums in Günzburg statt. Bereits ab 8.30 bis 13 Uhr präsentieren in diesem Jahr mehr als 300 Aussteller ihre Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Messe zählt mittlerweile zu den größten ihrer Art in Schwaben. Wie bereits in den Jahren zuvor sind nicht nur viele Firmen und Schulen an der IBS vertreten, auch Hochschulen stellen ihre Studienangebote den Besuchern vor und informieren gleichzeitig über ihre Anforderungen.

Ausbilder und Auszubildende der dualen Partner, die Vertreter der Vollzeitschulen und Hochschulen sowie die Lehrkräfte des Beruflichen Schulzentrums beantworten die Fragen der interessierten Jugendlichen und ihrer Eltern. Die Infomesse hat sich mittlerweile für verschiedenste Ausbildungsberufe und Studiengänge fest im Kreis Günzburg und darüber hinaus etabliert. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Aussteller aus benachbarten Landkreisen sowie bundeslandübergreifend aus Baden-Württemberg zu Gast sein. Viele davon bereichern jedes Jahr als Stammgäste die Infomesse.

Ergänzt wird die Infomesse auch in diesem Jahr wieder durch eine Vielzahl von diversen Fachvorträgen und Aktionen. Die Lehrkräfte des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums stehen ebenfalls für Informationen zur Verfügung. Sie alle helfen den Besuchern dabei, sich einen ersten Überblick zu verschaffen und die Stände möglicher Ausbildungsbetriebe zu finden. SchülerInnen, die noch keine Vorstellungen davon haben, was sie nach dem Schulabschluss machen möchten, bietet die Bundesagentur für Arbeit direkt vor Ort beratende Hilfestellung bei der Berufsfindung an. Mit dieser Vielfalt an Angeboten sind alle Weichen für einen erfolgreichen Messetag mit vielen interessierten Besuchern und guten Gesprächen gestellt. Weitere aktuelle Informationen rund um die Infomesse „Beruf & Studium 2025“ finden sich auch auf der messeeigenen Homepage www.ibs-gz.de (AZ)