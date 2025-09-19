Icon Menü
Internetbetrug in Burgau: 27-Jährige verliert Geld für nicht erhaltene Figuren

Burgau

27-Jährige wird Opfer von Internetbetrug: Bezahlte Sammelfiguren kommen nicht an

In Burgau ist eine Frau einem Betrug aufgesessen: Sie hatte für Sammelfiguren bezahlt, die sie nie erhielt. Das Geld wurde bereits von ihrer Kreditkarte abgebucht.
    
    
    
    In Burgau ist eine 27-Jährige auf eine Betrugsmasche im Internet hereingefallen.
    In Burgau ist eine 27-Jährige auf eine Betrugsmasche im Internet hereingefallen. Foto: Franziska Gabbert, dpa (Symbolbild)

    In Burgau ist eine 27-Jährige auf einen Internetbetrug hereingefallen. Laut Polizei wollte sie auf einer Plattform mehrere Sammelfiguren kaufen. Beim Bezahlvorgang mit der Kreditkarte habe sich jedoch plötzlich der Preis für die Bestellung geändert. Zudem sei er der Frau in einer anderen Währung angezeigt worden. Als die 27-Jährige ihre Kreditkartenabrechnung kontrollierte, stellte sie fest, dass ihr fast der doppelte Betrag für die Figuren abgebucht worden war. Die Figuren habe sie zudem nicht erhalten. Jetzt ermittelt die Polizei. (AZ)

