27-Jährige wird Opfer von Internetbetrug: Bezahlte Sammelfiguren kommen nicht an

In Burgau ist eine 27-Jährige auf einen Internetbetrug hereingefallen. Laut Polizei wollte sie auf einer Plattform mehrere Sammelfiguren kaufen. Beim Bezahlvorgang mit der Kreditkarte habe sich jedoch plötzlich der Preis für die Bestellung geändert. Zudem sei er der Frau in einer anderen Währung angezeigt worden. Als die 27-Jährige ihre Kreditkartenabrechnung kontrollierte, stellte sie fest, dass ihr fast der doppelte Betrag für die Figuren abgebucht worden war. Die Figuren habe sie zudem nicht erhalten. Jetzt ermittelt die Polizei. (AZ)

