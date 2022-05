Interview

20 Jahre OB Jauernig: "Es wurde persönlich und teilweise verletzend."

Plus Gerhard Jauernig ist seit 2002 Oberbürgermeister. Er spricht über sein Leben in der Öffentlichkeit, den Einfluss seiner Frau Bettina und einen teuren Wahlkampf.

Von Michael Lindner

Herr Jauernig, seit 20 Jahren stehen Sie als Oberbürgermeister an der Spitze der Stadt Günzburg. War das schon immer Ihr Berufswunsch?



Gerhard Jauernig: Nein, das war zunächst nicht mein Berufswunsch. Das hört sich jetzt, da wir uns gegenübersitzen, vielleicht lustig an, aber ich wollte, wie Sie, Redakteur bei einer Zeitung werden. Dieser Beruf hat mich fasziniert, da er unglaublich abwechslungsreich und immer nah am Menschen ist. Als Oberbürgermeister darf ich einen Beruf ausüben, der ebenso nah am Menschen und abwechslungsreich ist, sitze allerdings Ihnen gegenüber auf der anderen Seite des Blocks (lacht).

